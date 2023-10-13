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        Nusaybin Belediyesinden okullara boya yardımı

        Nusaybin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne boya desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:07
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        Nusaybin Belediyesinden okullara boya yardımı
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        Nusaybin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne boya desteğinde bulundu.

        Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne okullarda kullanılmak üzere boya verildi.

        Misak-ı Milli İlkokuluna boya teslim edilirken hazır bulunan Kaymakam Kayabaşı, imkanları çerçevesinde Kaymakamlık ve Belediye olarak milli eğitim ve okulların her türlü ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

        Okul ziyaretinde Kayabaşı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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