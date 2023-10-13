Mardin'de 504 yetiştiriciye malzeme desteğinde bulunuldu Mardin'de en az 100 anaç koyun ve keçi sahibi 504 yetiştiriciye malzeme yardımı yapıldı.

Mardin'de en az 100 anaç koyun ve keçi sahibi 504 yetiştiriciye malzeme yardımı yapıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yüzde 90 hibeli, 1 milyon 348 bin lira bütçeli "Sürü Elemanına Donanımlı Çanta Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında en az 100 anaç koyun ve keçi ile Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası'na sahip ve en az 3 yıl aktif işletmesi bulunan 504 yetiştiriciye içinde elektrikli kırkım makinesi, kırkım makası, el feneri, taşınabilir şarj, kuzu biberonu ve şapka bulunan sırt çantası desteğinde bulunuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, çiftçi ve hayvan üreticilerini her alanda desteklediklerini söyledi.

Projenin bölge çiftçisine ve üreticilere olumlu katkı sağlayacağını kaydeden Akkoyun, Mezopotamya'nın bereketli topraklarının tarımdan hayvancılığa çok zengin bir yelpazeye sahip olduğunu belirtti.

Akkoyun, "Projenin hayata geçmesinde yüzde 20 Mardin Büyükşehir Belediyemiz, yüzde 70 GAP Bölge Kalkınma İdaresi başkanlığımız katkı sağladı. Tarımdan hayvancılığa birçok alanda Mardin'in kalkınması ve vatandaşlarımızın daha yaşanır bir kentte yaşayabilmesi için bütün kurumlarımızla gece gündüz gayret ediyoruz." dedi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral da bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması için birçok projeye imza attıklarını aktardı.

Üreticilerin doğrudan refahına katkı sunan, üretim ve katma değer artışı sağlayan projelere odaklandıklarını anlatan Maral, "Özellikle modern olabilecek bölgelerin potansiyellerini açığa çıkarıp ekonomik gelir kaynaklarına dönüşebilecek projelere odaklanıyoruz." dedi.

Maral, özellikle merada hayvancılık yapan işletmelerin acil durumlarda ihtiyaç duyacakları malzemeleri içeren setin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler de son 3 yılda Büyükşehir Belediyesi ile 29 proje yaptıklarını, belediyenin bu projelere 98 milyon lira katkı sağladığını belirterek, ilgililere çiftçiler adına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Akkoyun, sürü elemanlarına donanımlı çantalarını verdi.