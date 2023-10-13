Mardin'de alt yapı çalışması nedeniyle yeni yol caddesi ulaşıma kapatılacak
Mardin'de doğal gaz ve alt yapı çalışmaları nedeniyle 16 Ekim'de Yeniyol Caddesi'nin araç geçişine kapatılacağı belirtildi.
Giriş: 13.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:36
Mardin'de doğal gaz ve alt yapı çalışmaları nedeniyle 16 Ekim'de Yeniyol Caddesi'nin araç geçişine kapatılacağı belirtildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kurumların alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yolun onarım çalışmalarına başlanacağı bildirildi.
Bu kapsamda Yeniyol Caddesi'nde 16 Ekim'de saat 18.00 ile 24.00 arasında yolun araç geçişine kapatılacağı kaydedildi.