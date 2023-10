AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü standını ziyaret etti

AKParti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Artuklu Üniversitesinde açılan Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü standını ziyaret etti.

Alma, beraberinde İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ile "Kampüse hoş geldin" standını ziyaret etti.

Gençlerle görüşen Alma, AK Parti olarak gençlerin her alanda aktif olması için canla başla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Alma, şunları kaydetti:

"Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de genç kardeşlerimizin daha rahat bir sene yaşaması için AK Parti Gençlik Kolları bünyesinde kurduğumuz ÜNİAK, Artuklu Üniversitesinde eğitim görecek olan öğrencilerimize her türlü kolaylığı sağlamak adına yardımcı olacaktır. Kültürden spora, ilimden sağlığa, teknolojiden tarıma, ekonomiden siyasete kadar her alanda gençlerimizin başarılı bir seyir izlemeleri ülkemizin gelişimi açısından çok önemlidir. Gençlerimizin potansiyellerini artıracak her türlü çalışmanın içerisinde yer alarak, ülkemizin kalkınması için çalışması gerekir."

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı da amaçlarının gençlere destek olmak olduğunu aktardı.

Atlı, "Gerçekleştireceğimiz söyleşiler, münazaralar, kitap okuma, doğa yürüyüşleri ve tüm ilçelerimize yapacağımız gezi programlarıyla kendilerini ağırlamak istiyoruz. Diğer yandan köy okullarına kütüphaneler kurmak, dil kursları açmak gibi etkinliklere de imza atıyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında spor ve kültürel çalışmalar da programlarımız arasında yer almakta." dedi.