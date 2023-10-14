Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Tarihi kent Mardin'de cevizli sucuk mesaisine turistler de katıldı

        HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de yaşayan Erdem ailesi, hasadı sonbahar aylarının sonuna kadar süren mezrone üzümünden hazırladıkları cevizli sucuğu bu sene beklemedikleri misafirleriyle beraber yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi kent Mardin'de cevizli sucuk mesaisine turistler de katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de yaşayan Erdem ailesi, hasadı sonbahar aylarının sonuna kadar süren mezrone üzümünden hazırladıkları cevizli sucuğu bu sene beklemedikleri misafirleriyle beraber yaptı.

        Bağlarda özellikle geç olgunlaşan cinslerin hasadının devam ettiği Mardin'de, üzüm suyu kullanılarak yapılan cevizli sucuk için de kazanlar kaynıyor. Bazı aileler bağlarda, bazıları da topladıkları üzümlerle evlerinde kışın tüketilmek ve satılmak üzere cevizli sucuk yapıyor.

        Merkez Artuklu ilçesi Çabuk Mahallesi'nde yaşayan Erdem ailesi de topladıkları mezrone üzümünü getirdikleri evlerinde cevizli sucuk yapımı için kolları sıvadı.

        Tarihi kentin sokaklarını gezen ve hazırlığı gören turistler de aileyi ziyaret etti. Cevizli sucuğun hazırlanmasını merakla izleyen turistler, aile üyelerinden bilgi aldı, bazı aşamalarda üretime yardımcı oldu.

        Babasından öğrendiği geleneksel yöntemlerle 50 yıldır cevizli sucuk hazırladıklarını söyleyen Ramazan Erdem, üzümleri sıkarak suyunu çıkardıklarını, un katarak büyük bakır kazanlarda saatlerce kaynattıklarını anlattı.

        Elde edilen bulamaca ipe dizilen cevizlerin batırıldığını ve asılarak kurutulduğunu aktaran Erdem, "İçinde şeker yok. Özellikle mezrone üzümü ile çok güzel oluyor. Her yıl 2-3 ton yapıyoruz." dedi.

        Oğlu Ali Erdem de üzümden birçok yöresel ürün yaptıklarını, cevizli sucuğun lezzeti dolayısıyla daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.

        Bu yıl öncekilerden farklı olarak cevizli sucuk yapımında turistlerin de kendilerine eşlik ettiğini dile getiren Erdem, Türkiye'nin birçok şehrine ve farklı ülkelere satış yaptıklarını kaydederek, "Çok meşakkatli bir iş ama verdiğin emeğin hakkını da alıyorsun. İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlere gönderiyoruz. Kanada, Almanya, İngiltere gibi ülkelere de gönderiliyor. Kente gelen turistler de yapımını gördü ve lezzetine hayran kaldı." diye konuştu.

        - "Bir evin içine girdik ve kazanları gördük"

        İstanbul'dan 12 kişilik grupla kenti gezmeye gelen Fatma Kuput da tarihi sokakları gezerken cevizli sucuk yapımını gördüklerini, aileye eşlik etmek istediklerini söyledi.

        Şehrin tarihine ve lezzetlerine hayran kaldıklarını vurgulayan Kuput, şöyle devam etti:

        "Sokaklardan geçerken bu kapıların arkasında, evlerin avlusunda ne var diye merak ediyordum. Bir evin içine girdik ve kazanları gördük. Her gördüğümüz şey ayrı bir değer, ayrı bir kültür. Biz de cevizli sucuk yaptık. Benim ilk gelişim. Mardin'in tarihine de yöresel tatlarına da hayran kaldık. Kenti çok sevdik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tarihi İpekyolu'ndaki üst geçitleri kullanmayıp, ölümü göze alıyorlar
        Tarihi İpekyolu'ndaki üst geçitleri kullanmayıp, ölümü göze alıyorlar
        Mardin'de 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
        Mardin'de 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü standını...
        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü standını...
        Mardin'de alt yapı çalışması nedeniyle yeni yol caddesi ulaşıma kapatılacak
        Mardin'de alt yapı çalışması nedeniyle yeni yol caddesi ulaşıma kapatılacak
        Mardin'de 504 yetiştiriciye malzeme desteğinde bulunuldu
        Mardin'de 504 yetiştiriciye malzeme desteğinde bulunuldu
        Mardin ve Batman'da Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi
        Mardin ve Batman'da Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi