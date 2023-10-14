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        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 18:29 Güncelleme: 14.10.2023 - 18:42
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Artuklu-Nusaybin kara yolunun Tilkitepe mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BGM 508 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada otomobildeki Fuat Z. (34), Emine Z. (32), Zine S. (27) ve isimleri öğrenilemeyen 2 yaşında bir çocuk ile 5 aylık bebek yaralandı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin ve Kızıltepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

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