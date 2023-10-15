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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ilçede yürütülen çalışmaları inceledi

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 13:36 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:01
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ilçede yürütülen çalışmaları inceledi
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

        Şahin, Cumhuriyet Mahallesi'nde Karayolları Bakım Şefliği binası yerine yapılan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

        Burada açıklama yapan Şahin, 26 bin metrekarelik Millet Bahçesi'ni ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Yakın zamanda bahçenin resmi açılışının yapılacağı dile getiren Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan projenin tamamlandığını belirtti.

        Şahin, "Midyat'a yeni bir soluk getirecek Millet Bahçesi Projesinde, biyolojik gölet, tema bahçesi ve millet kıraathanesi yer alıyor. Proje ile vatandaşlar doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacak. Proje içerisinde çocuk oyun alanları, yöresel bitkilerin olduğu tematik bahçeler, millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi diğer sosyal donatılar yer alıyor. Proje içerisinde ayrıca 1057 ağaç olacak. Yeşilin her tonunu içinde barındırıyor." dedi.

        Şahin, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye ilçe halkı adına teşekkür etti.

        Şahin, daha sonra Kuyumcular Çarşısı meydan yenileme çalışması, spor kompleksi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı, soysal tesisler, yeni yapılacak mesire ve piknik alanında da incelemelerde bulundu.

        Şahin'e incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Fen İşleri Müdürü Veysel Tunç ve birim müdürleri eşlik etti.

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