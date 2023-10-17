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        Kızıltepe'de "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:31
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        Kızıltepe'de "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı.

        ​​​​​​​Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Çocuklar koruma altına alınmıştı

        Valilikten dün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.

        Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı, çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

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