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        MARSU Kızıltepe'de yeni sanayi sitesinde altyapı çalışmaları başlattı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce, Kızıltepe Yeni Küçük Sanayi Sitesinde içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:06
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        MARSU Kızıltepe'de yeni sanayi sitesinde altyapı çalışmaları başlattı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce, Kızıltepe Yeni Küçük Sanayi Sitesinde içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kent genelinde başta içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalarını sürdüren MARSU Genel Müdürlüğü, hazırlanan proje kapsamında inşa çalışmalarının sürdüğü 475 iş yeri ve sosyal tesisin bulunduğu Kızıltepe Yeni Küçük Sanayi Sitesinde içme suyu ile kanalizasyon şebekesi döşenmesi için çalışma başlattı.

        Proje kapsamında, sanayi sitesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 6 bin metre uzunluğunda, 90 milimetre çapında içme suyu şebeke hattı, altyapı çalışmalarında ise 6 bin metre uzunluğunda 300 milimetre çapında kanalizasyon şebeke hattı döşenmesi ile abone bağlantıları gerçekleştirilecek.

        Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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