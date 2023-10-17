Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'den Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Demir ziyaretinde Belediye Başkanı Şahin ile görüştü.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geleceğe değer katacak bireyler yetiştirebilmemizin en önemli unsuru, çocuklarımızı yenilikçi eğitim olanakları ile buluşturarak onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Midyat Belediyesi olarak yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza yönelik her türlü projenin içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hareket ederek sorunların çözümü noktasında katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha yeni görev yerinizde başarılar diliyor ve görevinizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir ise hedefleri 2023 ve ilerisi için oluşturmak durumunda olduklarını ifade ederek, "Eğitim alanında çok hassas hareket ediyoruz. Bu ülkenin geleceği de bir o kadar sağlam temellere dayanacaktır." diye konuştu.

Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.