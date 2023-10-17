Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:26 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma basın mensuplarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Alma, bir kafede düzenlenen toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Basın mensuplarıyla ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade eden Alma, tüm basın mensuplarına değer verdiklerini, doğru bilgiye ulaşılmasında kendilerine destek verdiklerini söyledi.

        Alma, "Kıymetli basın mensuplarımıza kapımız her zaman açık." dedi.

        Alma daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'den Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret
        Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'den Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret
        Mardin´de nişan yapılan çocukların 15 gün sonra da düğünü planlanmış; anne...
        Mardin´de nişan yapılan çocukların 15 gün sonra da düğünü planlanmış; anne...
        MARSU Kızıltepe'de yeni sanayi sitesinde altyapı çalışmaları başlattı
        MARSU Kızıltepe'de yeni sanayi sitesinde altyapı çalışmaları başlattı
        Mardin´de nişan yapılan çocukların 15 gün sonra da düğünü planlanmış; anne...
        Mardin´de nişan yapılan çocukların 15 gün sonra da düğünü planlanmış; anne...
        Kızıltepe'de "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası...
        Kızıltepe'de "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası...
        Kızıltepe'de "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuk koruma altına alı...
        Kızıltepe'de "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuk koruma altına alı...