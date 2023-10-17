AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma basın mensuplarıyla bir araya geldi
AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Alma, bir kafede düzenlenen toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Basın mensuplarıyla ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade eden Alma, tüm basın mensuplarına değer verdiklerini, doğru bilgiye ulaşılmasında kendilerine destek verdiklerini söyledi.
Alma, "Kıymetli basın mensuplarımıza kapımız her zaman açık." dedi.
Alma daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.