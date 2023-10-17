Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulda boya yaparken elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Giriş: 17.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:37
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulda boya yaparken elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
İlçenin Arıklı Mahallesi'ndeki Işıklı Ortaokulu'nda dış cepheyi boyayan M.S.K. (19) elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan M.S.K. bulunduğu iskeleden düştü.
İşçi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.