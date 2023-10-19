Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, muhtarlığın önemine işaret ederek, muhtarların bulundukları köylerde ve mahallelerde vatandaşların pek çok farklı konudaki ihtiyacını tespit ederek ilgili kurumlara ulaştırmakta büyük rol oynadığını ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Görevlerini mesai mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla devletine ve milletine bağlılıkla yürüten tüm muhtarlarımızın 'Muhtarla Günü'nü kutlarken, her birine üstün başarılar dilerim.”