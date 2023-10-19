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        Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:49
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        Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağında düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Mardin Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mehmet Nas ve muhtarlar katıldı.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Nas, yaptığı konuşmada, muhtarların devlet ile millet arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

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