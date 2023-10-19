Kızıltepe'de Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Kızıltepe Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Abdullah Şahin, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, askeri erkan ve muhtarlar katıldı.

Daha sonra bir düğün salonunda devam eden programa katılan Kaymakam Şahin, çalışmalarından dolayı muhtarları tebrik ettiğini belirtti.

Şahin, "Görevlerini mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla, devletine ve milletine bağlılıkla yürüten tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, her birine üstün başarılar diliyorum." dedi.