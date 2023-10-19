Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kızıltepe'de Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:44 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıltepe'de Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

        Kızıltepe Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Kaymakam Abdullah Şahin, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, askeri erkan ve muhtarlar katıldı.

        Daha sonra bir düğün salonunda devam eden programa katılan Kaymakam Şahin, çalışmalarından dolayı muhtarları tebrik ettiğini belirtti.

        Şahin, "Görevlerini mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla, devletine ve milletine bağlılıkla yürüten tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, her birine üstün başarılar diliyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak

        Benzer Haberler

        Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı
        Dargeçit'te iki mahallede alt yapı çalışmalarını tamamladı
        Dargeçit'te iki mahallede alt yapı çalışmalarını tamamladı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan "Muhtarlar Günü" mesajı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan "Muhtarlar Günü" mesajı
        Kızıltepe'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıl...
        Kızıltepe'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıl...
        Mardin 1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor
        Mardin 1969 Spor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor