Mardin'de metruk binanın duvarı arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Mardin'in Midyat ilçesinde, metruk bir binanın duvarı arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde, metruk bir binanın duvarı arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yunusemre Mahallesi'nde metruk bir binanın duvarı arasına sıkışan kedinin sesini duyan 10 yaşındaki Muhammed Yıldız, durumu ilçe Beyaz Masa ekiplerine bildirdi.
Durumun, Mardin Büyükşehir Belediyesine haber verilmesiyle hareket geçen itfaiye ekipleri, duvar arasına sıkışan kediyi 1 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı.
Kedi, itfaiye erlerinin ellerinden kaçarak hızla uzaklaştı.
Yıldız, kediyi çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.