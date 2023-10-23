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        Midyat Cumhuriyet Mahallesi Çiftlik Tepe'de içme suyu sorunu çözüldü

        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çiftlik Tepe'de yıllardır devam eden içme ve kullanma suyu sorununu çözmek için yürütülen çalışmaları tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:22 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:22
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        Midyat Cumhuriyet Mahallesi Çiftlik Tepe'de içme suyu sorunu çözüldü
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        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çiftlik Tepe'de yıllardır devam eden içme ve kullanma suyu sorununu çözmek için yürütülen çalışmaları tamamladı.

        MARSU Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve bağlı mahallelerde kesintisiz, sağlıklı su temini ve sorunsuz alt yapı sağlama amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çiftlik Tepe'de yaşanan içme ve kullanma suyu sorunu da çözüme kavuşturuldu.

        MARSU'nun öz kaynakları kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 300 metre derinliğinde sondaj kuyusu açıldı ve yerleşim bölgesine 800 metre uzunluğunda, 100 milimetre çapında içme suyu şebeke hattı döşendi.

        İletim, dağıtım ve enerji nakil hatlarının yapım çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanmasının ardından yıllardır süregelen sorun ortadan kaldırılarak yerleşim bölgesine su temini sağlanmaya başladı.

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