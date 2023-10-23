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        Mardin'de betonarme binaların yıkımı devam ediyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda kentin tarihi görünümünü ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde yer alan betonarme yapıların yıkımını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:01
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        Mardin'de betonarme binaların yıkımı devam ediyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda kentin tarihi görünümünü ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde yer alan betonarme yapıların yıkımını sürdürüyor.

        Mardin'de tarihi dokunun gelecek nesillere daha görünür bir şekilde aktarılması için başlatılan çalışma kapsamında betonarme yapıların yıkımı sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kentte şu ana kadar toplam 46 bina olmak üzere 182 bağımsız yapının yıkımı gerçekleştirildi.

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