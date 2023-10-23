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        Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

        Mardin'in Midyat ve Şırnak'ın Cizre ilçelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:16 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:16
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        Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı
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        Mardin'in Midyat ve Şırnak'ın Cizre ilçelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Midyat Belediye Meclisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında toplandı.

        Meclis üyelerinin ortak imzasıyla hazırlanan bildiri ile İsrail'in sivillere yönelik saldırısı kınandı.

        Bildiride, şunlar kaydedildi:

        "İsrail'in Gazze'de, uluslararası hukuk kurallarına aykırı büyük bir savaş suçu işleyerek sivillerin bulunduğu hastane, okul, pazar yerleri ve camilere fosfor bombaları ile saldırması insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. Filistinlilerin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Gazze'de sivilleri hedef alan soykırım ve insanlık dışı saldırılarından dolayı İsrail'i lanetliyoruz, bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Midyat halkı olarak uluslararası tüm toplum ve kuruluşları sorumluluk almaya, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini ve parlamentolarını tavır almaya, Filistin'de devam eden bu hunharca katliamların, masum insanlara yapılan eziyet ve işkencelerin bir an evvel durdurulması, ateşkes ilan edilmesi ve barış ortamına kavuşulması için sorumluluk almaya davet ediyoruz."

        Bildiride, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

        - Şırnak

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet yürüten Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) İl Temsilciliği üyeleri, İsrail'in saldırıları kınamak için temsilcilik binası önünde bir araya geldi.

        İsrail aleyhine sloganlar atan grup adına açıklama yapan KAF Şırnak İl Temsilcisi Süleyman İğdi, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine gerçekleştirdiği saldırıyı vahşet olarak nitelendirerek, bu saldırıları lanetlediklerini söyledi.

        İğde, dünyanın bu saldırılara, kınamanın ötesinde fiili olarak karşı çıkması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye ve Orta Doğu toplumlarında istikrar, barış ve huzur ortamını bozucu, kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen her türlü iç ve dış şer odaklarına karşı bilinçli, dirençli ve güçlü olacağız. Federasyon olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün mazlum toplumlara umut ve moral veren içten, kararlı, cesur ve istikrarlı duruşuna her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

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