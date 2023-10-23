Mardin'de "Nusaybin Dostluk Buluşması" etkinliği

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi'nin yer aldığı UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kabul edilen Kültür İnanç Parkı'nda "Nusaybin Dostluk Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, İl Müftüsü Enver Türkmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çocuklar etkinlikte, balon şişirme, yumurta taşıma ve çuval oyunu oynandı.

İl Müftüsü Türkmen, AA muhabirine, Türkiye'de hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun herkesle beraber yaşamayı esas hale getirdiklerini söyledi.

Türkmen, "İslam dini her zaman birleştirici ve barışçı bir din olmuştur. Herkesin beraber yaşayacağı bir dünya diliyor ve istiyoruz. Masum insanlar, çocuklar ölmesin istiyoruz. Bu temennilerle dua ediyoruz. Öldürerek değil, yaşatarak barış geleceğine inanıyoruz." dedi.

Gabriel Akyüz de çocuklarla beraber bu etkinlikte olmanın kendisini çok duygulandırdığını belirtti.

Akyüz, "Bu manzara çok güzel. Çocuklar yaşasın. Çocukları dünyaya getirmekle gerçek bir anne baba olmayız. Onlara iyi eğitim vererek, yetiştirerek insanlığa ve Allah'a kazandırarak gerçek anne baba oluruz. Benim temennim de çocuklar ölmesin." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları sonucu masum çocukların hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getiren Akyüz, saldırıların en kısa sürede bitmesini diledi.