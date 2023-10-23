Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de "Nusaybin Dostluk Buluşması" etkinliği

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi'nin yer aldığı UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kabul edilen Kültür İnanç Parkı'nda "Nusaybin Dostluk Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de "Nusaybin Dostluk Buluşması" etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi'nin yer aldığı UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kabul edilen Kültür İnanç Parkı'nda "Nusaybin Dostluk Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe, İl Müftüsü Enver Türkmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Çocuklar etkinlikte, balon şişirme, yumurta taşıma ve çuval oyunu oynandı.

        İl Müftüsü Türkmen, AA muhabirine, Türkiye'de hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun herkesle beraber yaşamayı esas hale getirdiklerini söyledi.

        Türkmen, "İslam dini her zaman birleştirici ve barışçı bir din olmuştur. Herkesin beraber yaşayacağı bir dünya diliyor ve istiyoruz. Masum insanlar, çocuklar ölmesin istiyoruz. Bu temennilerle dua ediyoruz. Öldürerek değil, yaşatarak barış geleceğine inanıyoruz." dedi.

        Gabriel Akyüz de çocuklarla beraber bu etkinlikte olmanın kendisini çok duygulandırdığını belirtti.

        Akyüz, "Bu manzara çok güzel. Çocuklar yaşasın. Çocukları dünyaya getirmekle gerçek bir anne baba olmayız. Onlara iyi eğitim vererek, yetiştirerek insanlığa ve Allah'a kazandırarak gerçek anne baba oluruz. Benim temennim de çocuklar ölmesin." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in saldırıları sonucu masum çocukların hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getiren Akyüz, saldırıların en kısa sürede bitmesini diledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı
        Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı
        Mardin'de betonarme binaların yıkımı devam ediyor
        Mardin'de betonarme binaların yıkımı devam ediyor
        Midyat Cumhuriyet Mahallesi Çiftlik Tepe'de içme suyu sorunu çözüldü
        Midyat Cumhuriyet Mahallesi Çiftlik Tepe'de içme suyu sorunu çözüldü
        Mardin'de metruk binanın duvarı arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Mardin'de metruk binanın duvarı arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Mardin 1969 Spor - Tarsus İdman Yurdu: 3-1
        Mardin 1969 Spor - Tarsus İdman Yurdu: 3-1
        Cami kasasındaki bozuk paraları ısıttığı silikonla çaldı (2)- Yeniden
        Cami kasasındaki bozuk paraları ısıttığı silikonla çaldı (2)- Yeniden