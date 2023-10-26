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        Mardin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:58
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        Mardin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "hükümlü veya tutuklunun kaçması ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 7 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan İ.A. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan ve 3 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan İ.C. saklandıkları yerde yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan arananların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, son 2 günde 12 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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