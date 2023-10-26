Mardin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "hükümlü veya tutuklunun kaçması ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 7 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan İ.A. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan ve 3 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan İ.C. saklandıkları yerde yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan arananların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, son 2 günde 12 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.