Mardin'de sağ elindeki parmakları bitişik hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Mardin'de yapışık parmak (sindaktili) hastalığı nedeniyle sağ elindeki parmakları yapışık olan 15 yaşındaki Evin Öztap, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Sağ elinde orta parmaklarının yapışıklığı nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Öztap'ın yapılan tetkikler neticesinde ameliyat edilmesine karar verildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Afşin Karaoğlan ve ekibi tarafından ameliyata alınan Öztap'ın yapışık olan orta parmakları birbirinden ayrıldı.

Ellerinde doku kaybı olmadan sağlığına kavuşan Öztap, Karaoğlan ve hastaneye yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Lokman Timurağaoğlu, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle son zamanlarda özellikle ameliyat ve işlem sayılarının arttığını belirterek, önemli başarılı operasyonlara imza attıklarını söyledi.

Timurağaoğlu, "Hastalarımız daha önce Diyarbakır'a gidiyordu. Artık bulunduğu şehirde tedavi alabiliyor." dedi.

Karaoğlan da hastanın başlangıçta 3 parmağının birbirine yapışık olduğunu, bir parmağının Diyarbakır'da yapılan ameliyatla ayrıldığını anımsattı.

"Bize geldiğinde 2 parmak yapışıktı. 2 parmağı birbirinden ayırdık. Gayet başarılı bir operasyon oldu. Fonksiyonel olarak da gayet rahat. Cilt bütünlüğü tam, sinir hasarı yok. Bu tip ameliyatlarda sinir, damar ve tendon hasarı olabiliyor. Ameliyat sonucu çok iyi. Kalem tutar, gündelik işleri yapar." ifadelerini kullanan Karaoğlu, hastanın bundan sonra problem yaşamayacağını aktardı.

Öztap ise doğuştan parmaklarının yapışık olduğunu, bu nedenle çok zorluklar yaşadığını dile getirerek, "Hiç beklemediğim gibi oldu. Çok sevindim. Doktoruma, herkese çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.