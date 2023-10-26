AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu Mardin'i ziyaret etti AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine yeniden seçilen Orhan Miroğlu, Mardin'i ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine yeniden seçilen Orhan Miroğlu, Mardin'i ziyaret etti.

Mardin'e gelen Miroğlu, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, MKYK üyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden görev almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Gazze'de Filistinlilere yönelik yapılan saldırılara değinen Miroğlu, "Mardin'den daha büyük bir ses çıkması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Yüreğimiz oradaki çocuklarla beraber olacak." dedi.