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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin Hububat Ticaret Merkezini ziyaret etti

        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:06 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:18
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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin Hububat Ticaret Merkezini ziyaret etti
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        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Şahin, ziyarette Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter ve esnaftan hububat fiyatlarının oluştuğu müzayede salonunda bilgi aldı.

        Hububat Ticaret Merkezini gezerek incelemede bulunan Şahin, esnafla sohbet etti.

        Şahin, zahireci esnafıyla bir araya geldiklerini anlatarak, "Hububat Merkezini yerinde gördük. Tarım ve hububat, ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli." dedi.

        Öter de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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