Midyat'ta "Eğitimde Mükemmeliyet Şurası" başladı

Mardin'in Midyat ilçesinde Eğitimde Mükemmeliyet Şurası başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Mardin Artuklu Üniversitesi, Artuklu İlim ve Medeniyet Vakfı ve Midyat Belediyesi ev sahipliğinde Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu Kur'an ve İstiklal Marşı okundu.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Artuklu İlim ve Medeniyet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Talip Alp, akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

İki gün sürecek programda, eğitimde toplam kalite, öğretmen meselesi, eğitimde yeni arayışlar, dünyada ve Türkiye'de eğitim, eğitimin geleceği ve değerlendirme gibi konular ele alınacak.