Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek konuların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Akkoyun, kentte 2023 yılı 3. dönem itibariyle, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 479 projenin uygulandığını kaydetti.

Bunlardan 58 projenin tamamlandığını, 221 projenin devam ettiğini, 200'ünün ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Akkoyun, şöyle devam etti:

"Kamu kurum ve kuruluşlarının bu projelerinin toplam değeri 40 milyar 761 milyon 384 bin 904 liradır. 479 projenin 2023 yılı yatırım ödenekleri toplamı 4 milyar 571 milyon 854 bin 573 liradır. 2023 yılı 3. dönem sonu itibariyle ilimizdeki projelere 1 milyar 205 milyon 268 bin 46 lira harcanarak yüzde 26'lık nakdi ve yüzde 18'lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır."

Merkez Artuklu ilçesinde 500 araçlı 2 katlı otopark yapım işinde yüzde 90'lık fiziki gerçekleşmenin sağlandığını belirten Akkoyun, otoparkın yakın bir zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Merkezden kırsala bütün vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın çabasında olduklarının altını çizen Akkoyun, şöyle dedi:

"Tek hedefimiz var, vatandaşlarımızın memnuniyeti, sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması. Burada başka bir amacımız yok. Kurumlarımız vatandaş lehine takdir haklarını koruyarak fedakarlıklar yapması lazım. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz. Bu gayreti arttırarak devam edeceğiz."