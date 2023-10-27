Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Kızıltepe'de okul müdürleri İle bir araya geldi Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kızıltepe ilçesinde okul müdürleri ve idarecileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kızıltepe ilçesinde okul müdürleri ve idarecileriyle bir araya geldi.

Özcan Yıldız İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Yılmaz, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş ve okul idarecileri katıldı.

Yılmaz, toplantıda, Bakanlık olarak saha buluşmalarına önem verdiklerini, toplantının da istişare toplantısı olduğunu belirterek, "Sayın Bakanımız bu konuları son derece önemsiyor, kendisi her gittiği il ve ilçede mutlaka yöneticilerimizle ve özellikle öğretmenlerimizle buluşarak, eğitim politikalarımızdan güncellenmeler, gerektiğinde aksaklık görülen yerlerde iyileştirmeler yapılıyor." dedi.