Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Yaylı Mahallesi seferleri başlattı

        Mardin Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları Yaylı Mahallesi seferlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Yaylı Mahallesi seferleri başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları Yaylı Mahallesi seferlerine başladı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, toplu ulaşım konusunda Mardin Büyükşehir Belediyesine gelen talep ve önerileri dikkate alınarak, merkez Artuklu ilçesine bağlı Yaylı Mahallesine yönelik toplu ulaşım araçları seferleri başlatıldı.

        Sadece hafta içi çalışacak olan toplu ulaşım araçları, Yaylı-Ortaköy-Cezaevi-Araştırma Hastanesi-Kampüs güzergahında çalışacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Kızıltepe'de okul müdürleri İle bir ar...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Kızıltepe'de okul müdürleri İle bir ar...
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Midyat'ta "Eğitimde Mükemmeliyet Şurası" başladı
        Midyat'ta "Eğitimde Mükemmeliyet Şurası" başladı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin Hububat Ticaret Merkezini ziyaret etti
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin Hububat Ticaret Merkezini ziyaret etti
        AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu Mardin'i ziyaret etti
        AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu Mardin'i ziyaret etti
        Mardin'de sağ elindeki parmakları bitişik hasta ameliyatla sağlığına kavuşt...
        Mardin'de sağ elindeki parmakları bitişik hasta ameliyatla sağlığına kavuşt...