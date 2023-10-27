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        Mardin'de "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" fotoğraf sergisi açıldı

        Mardin'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:11
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        Mardin'de "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" fotoğraf sergisi açıldı
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        Mardin'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılışı yapılan sergide, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hizmet veren sağlık çalışanları ve hizmetlerine ait fotoğraflar yer aldı.

        Serginin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Cumhuriyet'in ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğrafın arşivlerdeki yerini aldığını söyledi.

        Genç cumhuriyetin köy köy gezip tedavi yapan doktorları, fedakarca çalışan hemşireleri ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesinin bulunduğunu kaydeden Yavuz, şöyle dedi:

        "Tam 100 yıl sonra bugün, artık imkansızlıklarla değil çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıkmaktayız. Binalar, teknolojiler, imkanlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanı hiç değişmemiştir. Buradan ilhamla Cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğraflar günümüze uyarlanmıştır. 100 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen işini aşkla yapan o ruh hiç değişmedi. Fedakarlıktan kaçınmayan, vatan borcudur deyip emek veren o karakter hiç değişmedi. Memleketimizin en uç noktasına dahi şifa götüren o heyecan hiç değişmedi. Genç Cumhuriyetimizden bugüne değişen, sağlık sistemimizin olanakları, halkımıza sunduğumuz hizmetin gelişmesi ve ileri teknoloji sağlık tesislerimiz oldu. 100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa oluyoruz, umut oluyoruz, Cumhuriyetimize hayat veriyoruz."

        Konuşmanın ardından Yavuz ve sağlık çalışanları sergiyi gezdi.

        Sergi, 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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