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        AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:34 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:34
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        AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
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        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Miroğlu, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına değinerek, dünyanın bu katliama duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti.

        Miroğlu, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığını ifade ederek, "Cumhuriyetin ne kadar büyük bir kazanım olduğunu görmek için ciltler dolusu kitap okumaya gerek yok. Yanı başımızdaki coğrafyada akan kana baktığımız zaman Cumhuriyetin kuruluşuna önderlik eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ne kadar muazzam tarihi bir başarıya imza attıklarını herhalde herkes kabul edecektir." dedi.

        12 Eylül darbesi sonrası işkencelerle anılan ve kendisinin de bir süre tutulduğu Diyarbakır Cezaevi'nin mülkiyetinin müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesine ilişkin Miroğlu, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Miroğlu, cezaevinde yaşanılanları kaleme aldığı "Posta Kutusu 213 Diyarbakır" adlı kitabının önümüzdeki günlerde İstanbul TÜYAP Kitap Fuarında okuyucularla buluşacağını aktardı.

        Diyarbakır anneleri ile ilgili yazdığı kitabın da bitme noktasına geldiğini anlatan Miroğlu, yakın tarihte yaşanan olayları edebiyat, sinema, siyaset gibi birçok alanda halka anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

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