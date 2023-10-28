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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:36 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:36
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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklalini kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren şanlı ecdadın nice zorluklara rağmen destan yazdığını ve neticesinde Cumhuriyetin kurulduğunu belirtti.

        29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanı ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhunun ortaya konulduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Cumhuriyet, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin en açık ifadesidir. Cumhuriyet sayesinde ülkemiz büyük bir kalkınma ve değişim sürecine girmiş, milletimiz muasır medeniyetlere yetişme hedefinde başarılı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin 100. yılını, belediyemizin ise 150. kuruluş yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

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