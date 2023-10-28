29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Midyat Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin ve Midyat Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Nurullah Güllü tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.