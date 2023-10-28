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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:02
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Alma, mesajında, bağımsızlık mücadelesinin taçlanışının 100. yılına girmiş olmanın haklı sevincini, gururunu, onurunu milletçe yaşadıklarını belirtti.

        Alma, şunları kaydetti:

        "Durmadan çalışan, üreten, nesiller yetiştiren Türkiye'miz her alanda yaptığı hamlelerle gelişen ve kalkınan ülkeler arasındaki yerini korumaktadır. Ülkemiz içerde ve dışarda mazlumun yanında, zalimin karşısında durarak sesini tüm dünyaya çıkarmayı başarmıştır. Batının gerçek yüzünü ortaya koyan bu durum karşısında sessiz kalacak değiliz. Bizler de tüm vicdan ve inancımızla yanlarındayız ve olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ülkemize ve tüm mazlum topraklara barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

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