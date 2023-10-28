Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kızıltepe'de zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:48 Güncelleme: 28.10.2023 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıltepe'de zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Turgut Özal Mahallesi'nde V.K'nin kullandığı 33 AKT 428 plakalı otomobil ile zırhlı polis aracı çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Kurtarıcı Oliveira
        Kurtarıcı Oliveira
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        "Bir tek Davinson!"
        "Bir tek Davinson!"
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi

        Benzer Haberler

        Mardin'de zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Mardin'de zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Mardin'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
        Mardin'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı