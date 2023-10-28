Kızıltepe'de zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Turgut Özal Mahallesi'nde V.K'nin kullandığı 33 AKT 428 plakalı otomobil ile zırhlı polis aracı çarpıştı.
Kazada, otomobildeki sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.