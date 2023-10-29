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        Kızıltepe'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 00:09 Güncelleme: 29.10.2023 - 00:09
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        Kızıltepe'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
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        Kızıltepe ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törene, Kaymakam Abdullah Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Zekeriya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük, gaziler, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından Kaymakam Şahin, tebrikleri kabul etti.

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