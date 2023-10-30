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        Mardin'de kesintisiz içme suyu temini için çalışmalar sürüyor

        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu temini için kent genelindeki mahallelerde hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:00
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        Mardin'de kesintisiz içme suyu temini için çalışmalar sürüyor
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        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu temini için kent genelindeki mahallelerde hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

        10 ilçede içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için yatırımlarına devam eden MARSU Genel Müdürlüğü kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu doğrultuda yürütülen "Mardin'de 45 Muhtelif Mahalle İçme Suyu Şebekesi ve Depo İnşaatı Yapım İşi" projesi kapsamında, depoları olmayan mahallelerde, ekonomik ömrünü tamamlamış depoların yerine ve nüfus planlaması doğrultusunda ihtiyaca yönelik daha büyük kapasiteli depolar inşa ediliyor.

        Kaliteli hizmeti kentin en ücra kırsal mahallesine kadar sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MARSU ekiplerince yürütülen çalışmalarla şu ana kadar toplam kapasiteleri 3 bin 500 metreküp olan 38 depo inşa edildi. Ayrıca 28 bin 482 metre içme suyu şebeke hattı döşemesi yapıldı.

        Çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü doldurmuş ve artık kullanılmayan ayaklı depoların da çevredeki yerleşim yerlerine tehlike oluşturmaması için yıkımı yapılıyor.

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