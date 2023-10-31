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        Artuklu ilçesinde Yeni Yol Caddesi trafiğe kapatılacak

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Yeni Yol Caddesi, yapılacak yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 18.00-24.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:40
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        Artuklu ilçesinde Yeni Yol Caddesi trafiğe kapatılacak
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Yeni Yol Caddesi, yapılacak yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 18.00-24.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan merkez Artuklu ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde kurumların alt yapı çalışmaları nedeniyle bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

        İl Jandarma Komutanlığından başlayıp mezarlık yoluna kadar olan güzergahta yapılacak çalışmalar nedeniyle bugün ve yarın 18.00-24.00 saatleri arasında Yeni Yol Caddesi trafiğe kapatılacak.

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