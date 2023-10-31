Mardin 1969 Spor Ayvalıkgücü Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. Takım günün tek antrenmanını bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Maç, 5 Kasım Pazar günü saat 14.00'da Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanacak.