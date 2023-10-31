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        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:01
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        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Sayın Kışlası önünde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan F.A. (28) ve S.E. (25) 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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