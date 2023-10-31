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        Mardin'de bir hastanın kırık olan kalp pili kablosu operasyonla çıkarıldı

        Mardin'de bir hastanın kırık olan kalp pili kablosu ameliyatla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:34 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:34
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        Mardin'de bir hastanın kırık olan kalp pili kablosu operasyonla çıkarıldı
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        Mardin'de bir hastanın kırık olan kalp pili kablosu ameliyatla çıkarıldı.

        Yaklaşık 5 yıl önce kalp yetmezliği tanısı üzerine kalbindeki ritim bozukluğunu önlemek için şok veren tipte kalıcı kalp pili takılan hasta, kalp pilinin şok vermesi üzerine Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine başvurdu.

        Yapılan pil kontrolünde verilen şokun uygunsuz olduğu, kablo ölçümlerinde kablonun kırık olduğu tespit edilmesi üzerine kablonun çıkarılması için hastanın yatışı yapıldı.

        Hastane hekimi ve Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zülkif Karahan yönetimindeki ekip tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonla kablo, kalpten çıkarıldı.

        Karahan, yaptığı açıklamada, spectra cihazı ile başarılı bir şekilde kablonun çıkarılmasını gerçekleştirdiklerini ve hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

        Bu tür hastaların daha önce şehir dışına özellikle Ankara ve İstanbul'a gittiklerini aktaran Karahan, "Artık bu işlemler için başka bir merkeze gitmelerine gerek kalmayacak. Bu konuda her türlü desteği bizden esirgemeyen başta Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültemize ve hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz." dedi.

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