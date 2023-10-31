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        Mardin'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 ünite kan bağışı yapıldı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışı kampanyası kapsamında Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:36
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        Mardin'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 ünite kan bağışı yapıldı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışı kampanyası kapsamında Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla azalan kan stoklarına dikkat çekmek ve kan bağışı bilincinin oluşmasına katkı sunmak amacıyla, 100. Yılın Gururuyla 100 Ünite Kan Bağışı Kampanyası'nı hayata geçirdi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında kan vermek isteyen gönüllü personeller, Kızılay Kan Bankası'nın Büyükşehir Belediyesinde kurduğu kan bağış noktasına gelerek, başvuruda bulundu.

        Başvuruları kabul edilen personellerden birer ünite kan alındı.

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