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        2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel Mardin Valiliğini ziyaret etti

        2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:50 Güncelleme: 31.10.2023 - 20:03
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        2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel Mardin Valiliğini ziyaret etti
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        2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Tokel, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

        Tokel, Vali Akkoyun ile bir süre makamında görüştü.

        Ziyarette, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Levent Güldağı ve 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener de yer aldı.

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