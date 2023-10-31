Mardin'de tedavi gören 50 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Mardin'de atar damar bozukluğu tanısıyla tedavi gören 50 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Mardin'de atar damar bozukluğu tanısıyla tedavi gören 50 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Merkez Artuklu ilçesinde bulunan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 50 günlük Hira Işık'a atar damar bozukluğu tanısı konuldu.
Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Hira bebek için kente ambulans uçak gönderildi.
Ambulansla hastaneden alınarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.