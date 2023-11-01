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        Mardin'de bir araçta 82 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

        Mardin'de bir araçta 82 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:17 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:21
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        Mardin'de bir araçta 82 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
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        Mardin'de bir araçta 82 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada 8 parça halinde 82 kilo 600 gram skunk bulundu.

        Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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