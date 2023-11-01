Mardin'de bir araçta 3 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi
Mardin'de bir araçta 3 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mardin'de bir araçta 3 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 1 kilo 850 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram eroin ve 240 gram esrar ele geçirildi.
Bunlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.