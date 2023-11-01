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        Mardin'de bir araçta 3 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Mardin'de bir araçta 3 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 21:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:09
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        Mardin'de bir araçta 3 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Mardin'de bir araçta 3 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada 1 kilo 850 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram eroin ve 240 gram esrar ele geçirildi.

        Bunlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

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