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        Midyat'ta Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı

        Midyat ilçesinde Sivil Toplum Platformu tarafından Gazze Şeridi'ne destek için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:06 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:13
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        Midyat'ta Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
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        Midyat ilçesinde Sivil Toplum Platformu tarafından Gazze Şeridi'ne destek için yürüyüş düzenlendi.

        Yenimahalle Anıt Park Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, tekbir ve sloganlarla Gazze'ye yardım kermesinin bulunduğu alana kadar yürüdü.

        Eğitim Bir Sen Midyat İlçe Temsilcisi Hüseyin Yücel, Gazze'de katliamların soykırıma dönüştüğünü kaydederek, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.

        Yapılan konuşmaların ardından İsrail karşıtı sloganlar atıldı, dualar edildi.

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