Cumhuriyet'in 100. yılında "Mardin'in Yüz'leri" fotoğraf sergisi açıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mardin'in Yüz'leri" fotoğraf sergisi açıldı.
Giriş: 02.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:54
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mardin’in Yüz'leri" fotoğraf sergisi açıldı.
Cumhuriyet'in 100. yılının farklı etkinliklerle kutlandığı Mardin'de düzenlenen sergide, farklı kategorilerde çekilen 100 fotoğraf yer alıyor.
Sergi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde 6 Kasım'a kadar sürecek.