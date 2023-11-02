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        Cumhuriyet'in 100. yılında "Mardin'in Yüz'leri" fotoğraf sergisi açıldı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mardin'in Yüz'leri" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:54
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        Cumhuriyet'in 100. yılında "Mardin'in Yüz'leri" fotoğraf sergisi açıldı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mardin’in Yüz'leri" fotoğraf sergisi açıldı.

        Cumhuriyet'in 100. yılının farklı etkinliklerle kutlandığı Mardin'de düzenlenen sergide, farklı kategorilerde çekilen 100 fotoğraf yer alıyor.

        Sergi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde 6 Kasım'a kadar sürecek.

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