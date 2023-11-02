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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Mardin Valiliğini ziyaret etti

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 20:52 Güncelleme: 02.11.2023 - 20:55
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Mardin Valiliğini ziyaret etti
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

        Bakan Yardımcısı Çam'ı ziyaretinde, Vali Tuncay Akkoyun karşıladı.

        Valilik Şeref defterini imzalayan Çam, Vali Akkoyun ile makamında bir süre görüştü.

        Ziyarette, Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk de yer aldı.

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