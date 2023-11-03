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        Midyat'ta Filistinliler için kermes düzenlendi

        Midyat ilçesinde, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:12 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:22
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        Midyat'ta Filistinliler için kermes düzenlendi
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        Midyat ilçesinde, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Midyat Sivil Toplum Platformu tarafından Cumhuriyet Bulvarı'nda kurulan stantlarda, kadınların hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

        Habibe Demirel, burada yaptığı açıklamada, Filistinlilerin yanında olmak için bu kermesi düzenlediklerini söyledi.

        7 Kasım'a kadar sürecek olan kermesten elde edilecek gelir, Gazze'ye gönderilmek üzere bağışlanacak.

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