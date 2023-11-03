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        Kızıltepe'de yöresel ürünler standı kuruldu

        Kızıltepe ilçesinde yöresel ürünler standı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:15 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:25
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        Kızıltepe'de yöresel ürünler standı kuruldu
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        Kızıltepe ilçesinde yöresel ürünler standı kuruldu.

        Halı Sokağında kurulan stantlarda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen üreticiler yöresel ürünlerin satışını yapıyor.

        Afyonkarahisar'dan gelen Anıl Karaaslan, sucuk satışı yaptığını, Kızıltepeli vatandaşların sucuğu çok beğendiğini söyledi.

        Karaaslan, "Buraya kendi ürettiğimiz sucukları tanıtmaya geldik. Gelen vatandaşlara hem tanıtım yapıyoruz hem de ikramlık veriyoruz. Ürünleri beğenenler de satın alıyor." dedi.

        Yöresel ürünler stantları, 12 Kasım'a kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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